 

Мнение: Канал “Стамбул”

05.04.2021, 19:20, Разное
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В Турции разгорается борьба за решение о строительстве дублирующего Босфор канала западнее Стамбула. Вопрос стоит остро в том числе и потому, что канал-дублер фактически обнуляет ценность конвенции Монтрё, согласно которой существуют ограничения для военных кораблей стран, не имеющих береговой линии на Черном море. Мало того — сама конвенция Монтрё может быть вынесена на общественное обсуждение в Турции, против чего резко выступило более сотни отставных адмиралов и генералов, а также экс-послов Турции. Если учесть, что буквально недавно Турция уже вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, причем вышла волевым решением без особых консультаций внутри страны, то опасения адмиралов-генералов вполне понятны: Эрдоган точно так же волевым порядком может выйти из из более важной конвенции Монтрё.

Сегодня по поводу открытого письма этих влиятельных отставников Эрдоган собрал всю свою команду и намерен выступить с обращением.

Интерес Эрдогана в отмене конвенции Монтрё очевиден — Турция обладает ключевым ресурсом: проливом, дающим право входа и выхода из Черного моря. Однако конвенция накладывает ограничения на ее возможности осуществлять полный контроль. Строительство дублирующего канала и фактическая денонсация конвенции Монтрё дают Турции мощный козырь во взаимоотношениях не только с Европой, но и со странами, торгующими через акваторию Черного моря.

Всё это вполне укладывается в концепцию «логистической сверхдержавы», которую Эрдоган строит ударными темпами и пока достаточно успешно. Не без проблем, конечно: экономика Турции начинает проседать под тяжестью региональных и макрорегиональных проектов, но по мнению Эрдогана, это приемлемая плата за развитие. Вот у кого точно нет времени на раскачку, так это у Турции. Начав рывок, она уже не может просто так остановиться и передохнуть.

Источник: Эль Мюрид



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