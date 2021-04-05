В Дубае задержали больше десяти девушек

…после фото в обнаженном виде на балконе небоскреба. Россиянину грозит тюрьма за организацию съемки.

Полиция Дубая задержала гражданок России, Беларуси и Украины после массовой фотосессии в обнаженном виде на балконе одного из небоскребов города. Об этом полицейские сообщили в твиттере.

Внимание местных правоохранителей привлек снимок, сделанный в районе Дубай Марина и опубликованный в соцсетях. Против девушек — на представленной фотографии их около 15 — возбудили уголовное дело, его материалы переданы в прокуратуру.

ОБНОВЛЕНИЕ

16:45 Россиянок среди задержанных в Дубае за фотосессию в обнаженном виде нет, уточнили РИА Новости в российском генконсульстве.

«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок РФ среди них нет», — сказал дипломат.

По его словам, задержали одного гражданина России, который организовал фотосессию. В отношении него ведется расследование.

Фото из соцсетей

Девушек обвинили в том, что они своими действиями призывали к распутному поведению. Теперь участницам фотосессии, которую местные власти сочли аморальной и «не отражающей ценности и этику эмиратского общества», грозит до шести месяцев тюрьмы, а также крупный штраф.

Как уточнил в разговоре с агентством РИА Новости представитель российского генконсульства в ОАЭ, в съемках принимали участие около 40 человек, среди них — восемь жителей России, включая организатора мероприятия.

«Сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — сказал собеседник агентства, выразив надежду, что россиянок отпустят в честь наступления священного для мусульман месяца Рамадан.

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