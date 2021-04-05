 

В Дубае задержали больше десяти девушек

05.04.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…после фото в обнаженном виде на балконе небоскреба. Россиянину грозит тюрьма за организацию съемки.

Полиция Дубая задержала гражданок России, Беларуси и Украины после массовой фотосессии в обнаженном виде на балконе одного из небоскребов города. Об этом полицейские сообщили в твиттере.

Внимание местных правоохранителей привлек снимок, сделанный в районе Дубай Марина и опубликованный в соцсетях. Против девушек — на представленной фотографии их около 15 — возбудили уголовное дело, его материалы переданы в прокуратуру.

ОБНОВЛЕНИЕ

16:45 Россиянок среди задержанных в Дубае за фотосессию в обнаженном виде нет, уточнили РИА Новости в российском генконсульстве.

«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок РФ среди них нет», — сказал дипломат.

По его словам, задержали одного гражданина России, который организовал фотосессию. В отношении него ведется расследование.

Фото из соцсетей

Девушек обвинили в том, что они своими действиями призывали к распутному поведению. Теперь участницам фотосессии, которую местные власти сочли аморальной и «не отражающей ценности и этику эмиратского общества», грозит до шести месяцев тюрьмы, а также крупный штраф.

Как уточнил в разговоре с агентством РИА Новости представитель российского генконсульства в ОАЭ, в съемках принимали участие около 40 человек, среди них — восемь жителей России, включая организатора мероприятия.

«Сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — сказал собеседник агентства, выразив надежду, что россиянок отпустят в честь наступления священного для мусульман месяца Рамадан.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Типичная курица – Личное мнение

03.12 / Елена Ваенга призналась, что отдает половину зарплаты бывшему мужу-цыгану

23.03 / Скандалы: Неприкосновенных в Дагестане не осталось

20.11 / Любовь к кей-попу объяснили заражением мозговыми паразитами

28.11 / ПУТЬ К СВОБОДЕ

11.09 / Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога

04.04 / Пресс-секретарь короля Лордерона заявил, что не в курсе о пандемии чумы в Стратхольме

09.01 / Samsung выпустит смартфон с камерой разрешением 200 мегапикселей

11.09 / «Давайте перевернем эту страницу». — «С удовольствием!»

23.03 / Незадолго до годовщины брака: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили место своей свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)