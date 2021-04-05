 

Мнение: Похороны Владика

05.04.2021, 19:14, Разное
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В ДНР прошли похороны 5-летнего Владика, который погиб.

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Военкор Катерина Катина:

Смотрите ублюдочные укроботы и "Дожди", идиоты, придумывающие чушь и её активно распространяющие, и прочая нечисть, писавшая "Катя врёт, я ей не верю". Завалите свои поганые рты!
Это похороны убитого украинскими тварями пятилетнего Владика. Его хоронят в закрытом гробу, потому что мальчика фактически разорвало на части. Родственники ребенка просили донести до людей правду, потому что они устали от той мерзости, которая распространяется в интернете. Напомню, что в сети распространялась информация о том, что мальчика на самом деле нет, гуляла фотография другого убитого ребенка или доказывалось, что он погиб из-за найденной в сарае у деда гранаты. Все это родственники опровергли.
Они сказали: да, мальчика убило боеприпасом, сброшенным с беспилотника. Все подробности же пусть выясняют соответствующие компетентные органы.

По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело:

Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений.
По данным следствия, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.

Кроме того, 3 апреля 2021 года в результате взрыва боеприпаса в районе улицы Лесной села Николаевка самопровозглашенной Луганской Народной Республики 46-летний мирный житель получил ранения.

Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Следственным комитетом проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению.

https://sledcom.ru/news/item/1554328/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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