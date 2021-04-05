 

“Мы же просто друзья!”: Отечественный психолог рассказал о преимуществах и опасностях “секса по дружбе”

05.04.2021, 19:04, Разное
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Российский психолог Александр Кузнецов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул неоднозначную тему, касающуюся взаимоотношений мужчины и женщины – так называемого “секса по дружбе”. По словам эксперта, подобная практика обладает целым рядом приятных преимуществ, однако зачастую грозит серьезной опасностью для здоровья партнеров.
Изначально специалист из Ярославля отметил, что в современном мире, реалии которого значительно усложняют построение полноценных брачных отношений, “секс по дружбе” набирает все большую популярность, особенно среди молодежи. Такой вид интимной связи, разумеется, обладает целым рядом преимуществ, ведь не требует от партнеров каких-либо серьезных взаимных обязательств. Например, у мужчин отсутствует материальная ответственность за свою “половинку”, у женщин – необходимость в организации домашнего уюта, да и общение становится более свободным, поскольку отчет за проведенное вне спутника или спутницы время держать не надо. Более того, в случае расставания можно не беспокоится о необходимости раздела имущества, поскольку конфликт материальных интересов юридически отсутствует. Однако такие радужные перспективы Александр Кузнецов считает слишком обманчивыми, поскольку “секс по дружбе” вполне может привести к нарушению психологического здоровья обоих участников таких отношений.

В частности, психолог уверен, что отсутствие настоящих семейных гармоничных отношений провоцирует неврозы. Приводящий к психической привязанности секс запросто может привести к беспокойным мыслям о том, не слишком ли сильным стало сближение между друзьями. В свою очередь, появление неврозов и привязанности могут породить зависимость. “Часто люди, имеющие продолжительный опыт таких отношений, склонны считать потолком чувственного наслаждения простой физиологический секс. Но если изначально на большее счастье в своей жизни рассчитывать и не приходилось, тогда все в порядке”, – резюмировал Александр Кузнецов.

Источник: yarcube.ru



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