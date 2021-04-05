Ученые считают, что жизнь на Землю занесена из космоса

Учёные считают правдоподобной теорию, что жизнь на Землю занесена из космоса. Исследователи на МКС провели тесты, доказывающие возможность переноса растений и живых организмов на метеоритах и кометах.

Эксперимент «Тест» проводился на борту космической станции, и о его результатах пояснил Владимир Соловьёв, занимающий должность заместителя гендиректора РКК «Энергия». Исходя из имеющихся данных, личинки комара, яйца ракообразных и семена высших растений прекрасно переносят длительный полёт в невесомости. Они остаются жизнеспособными даже в экстремальных условиях. Учёные дополнительно проверили, могут ли вышеперечисленные образцы выжить на космических телах. Все проводимые исследования подтверждают такую возможность. Именно поэтому эксперты считают, что теория посева крайне жизнеспособная, и вся жизнь на Земле могла зародиться из космоса.

Одним из известных сторонников этой теории был советский биолог Юрий Розанов. Многие другие эксперты, изучающие космос и биологию, не исключают возможность, что первые микроорганизмы и прародители современных растений могли попасть на планету во время бомбардировок астероидами.

Источник: www.interfax-russia.ru