Мнение: На вечер!

Как обычно – абсолютно случайно наткнулся на Ютубе, смотреть не собирался – но “залип” и прослушал всю передачу. Не очень люблю стилистику ТНТ, равнодушен к Ивану Дорну, всегда с большим сомнением относился к Лазареву… Но вот это конкретное шоу – просто великолепно. Музыкальные номера – просто какая-то фантастика, особенно Мария (вообще какой-то отрыв башки!)

Но еще лучше – то, что между номерами, сама атмосфера происходящего. Самое трудное – показать непосредственность, спонтанность реакций, обычно всё натужно – видно, что люди, что называется, РАБОТАЮТ. Смешить людей – это ведь работа, не так ли? Работа, и очень тяжелая – собственно, за это я и не люблю Камедиклаб и вообще юмористические передачи. Смотреть на РАБОТУ комика, пусть даже талантливого – как-то неловко.

Вроде бы невозможно ценой высочайшего напряжения полностью расслабиться – это какой-то оксюморон. Веселье – это то, что должно происходить САМО – а как “само” придет именно тогда, когда включены камеры и по команде режиссера? Однако иногда чудо все ж происходит. Вот тут – прямо ощущение, что все реально ИГРАЮТ, а не работают. Высший класс.

Анальники, преобладающие среди комментаторов, естественно, устроят в комментах очередное аутодафе и изольют тонны желчи, не в силах преодолеть свой невроз виртуальной агрессии. Но остальным, еще не утратившим непосредственности восприятия, рекомендую от души: отложите на вечер, посмотрите. Чистейшей прелести чистейший образец.

UPD. Кто видел – пишут, что следующие три выпуска и вполовину не так хороши, как этот. Я догадывался, поэтому даже не собирался их смотреть. Ясно, что ТАКОЕ тиражировать не получится – оно все-таки получается (чаще – не получается)… само.