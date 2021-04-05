Российский Красный Крест помог застрявшим в Шереметьево кубинцам

В транзитной зоне международного аэропорта Шереметьево застряли четверо граждан Кубы, иностранцы обратились за помощью в Российский Красный Крест, сообщили в организации.

«По словам застрявших в аэропорту кубинцев, они были в РФ три месяца, далее их маршрут пролегал в Сербию. По прилету в Белград их не пустили в страну и отправили обратно в Россию, предположительно, в связи с эпидемиологической ситуацией. Теперь у них нет денег на билеты и еду. Одна из девушек даже теряла сознание от голода», – приводятся слова замдиректора Международного департамента РКК Анастасии Тенета на сайте организации.

В пограничной службе аэропорта Шереметьево уточнили, что данным иностранным гражданам необходимо приобрести обратные билеты на Кубу, тогда их отпустят. Российский Красный Крест уже обратился к Посольству Республики Кубы в РФ и передал информацию о сложившейся ситуации с их гражданами. Сотрудники и добровольцы РКК оказали кубинцам материальную и гуманитарную помощь в виде продуктов питания, средств гигиены и теплых вещей.

«Мы всегда стараемся помочь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, вне зависимости от гражданства и национальности. Историю с кубинскими гражданами держим на контроле и надеемся на ее благополучное разрешение, – отметил исполнительный директор Российского Красного Креста Павел Савчук. – Дополнительно мы также обратились к коллегам из Кубинского Красного Креста с просьбой оказать поддержку в решении данного вопроса в пределах их мандата».