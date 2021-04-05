Ксения Собчак, Филипп Киркоров с детьми, Полина Гагарина и другие на премии “Жара-2021”

В это воскресенье, 4 апреля, в “Крокус Сити Холле” состоялась 4-я ежегодная музыкальная премия “Жара Music Awards”. В ходе открытого зрительского голосования были выбраны победители в нескольких десятках номинаций по итогам коронавирусного 2020-го – от классической “Песня года” до экзотической “Online-концерт”, которая стала актуальна только в условиях карантина.

В числе лауреатов в этот вечер стала Светлана Лобода – она получила приз в номинации “Певица года”. Однако певица не смогла присутствовать, так как на днях заболела коронавирусом и находится сейчас дома на самоизоляции. Ожидаемо не с пустыми руками остались рэпер Алишер Моргенштерн и тиктокер Даня Милохин – их имена в 2020 году звучали чаще остальных. Ведущими премии в этом году стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Кстати, между звездами на сцене возник небольшой конфликт (случайный или запланированный): во время объявления очередных номинантов Ольга запнулась, а Ксения не упустила случая иронично предложить свою помощь в чтении карточки.

Филипп Киркоров с детьми – Мартином и Аллой-ВикториейКликните на фото для просмотра галереи Полина Гагарина Даня Милохин и Ксения Собчак

По красной ковровой дорожке, где гостей объявляла Юлия Барановская, до начала шоу прошлись десятки селебрити, в том числе беременная Юлианна Караулова, певица Кети Топурия, которая недавно стала мамой во второй раз, певица Слава с дочерью Александрой, а также Манижа, которая уже в мае представит Россию на песенном конкурсе “Евровидение”. Также перед фотографами в зрительный зал прошлись: Artik & Asti, Jony, Григорий Лепс, Егор Крид, #2Маши, Мари Краймбрери, Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Zivert, Филипп Киркоров, A’Studio, Manizha, Валерий Меладзе, Анита Цой, Артур Пирожков, Валерия, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Нателла Крапивина, HammAli & Navai, Emin, Даня Милохин, Максим Фадеев, Nyusha, Лариса Долина, Денис Клявер, Ольга Серябкина, Миша Марвин, Виктория Дайнеко, Зара, Юлия Савичева, Катя Лель, Родион Газманов, Согдиана и многие другие.

Все фотографии с красной ковровой дорожки можно посмотреть в нашей галерее.

Егор Крид и Нюша Ольга Бузова Кети Топурия

Полный список победителей премии “Жара-2021”:

“Певец года” – Jony

“Певица года” – Loboda

“Группа года” – HammAli & Navai

“Коллаборация года” – Егор Крид feat. Nyusha “Mr. & Mrs. Smith”

“Песня года” – Zivert “ЯТЛ”

“Альбом года” – Artik & Asti “7 (part 2)”

“Прорыв года” – Morgenshtern

“Digital-проект” – BIG MUSIC QUEST (Velvet music)

“Трендсеттер года” – Даня Милохин

“Связь поколений” – Даня Милохин & Николай Басков “Дико тусим”

“Вне времени” – Tsoy “Позови меня с собой”

“Саундтрек года” – Анет Сай “Слезы”, ОST “Пацанки”

“Видео года” – Artik & Asti “Девочка, танцуй!”

“Мужское видео” – Филипп Киркоров “Романы”

“Женское видео” – #2Маши “Много кофеина”

“Интернет-хит” – Rauf & Faik, NILETTO “Если тебе будет грустно”

“Online-концерт” – МТС Live XR: Дора, Крем Сода, Федук, Пошлая Молли, ЛСП

“Выбор Cosmopolitan” – Полина Гагарина

“Артист года” – Zivert

“За вклад в искусство” – Максим Фадеев

Ксения Собчак Юлианна Караулова Валерий Меладзе Моргенштерн Манижа Валерия и Иосиф ПригожинКликните на фото для просмотра галереи