Ксения Собчак, Филипп Киркоров с детьми, Полина Гагарина и другие на премии “Жара-2021”
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В это воскресенье, 4 апреля, в “Крокус Сити Холле” состоялась 4-я ежегодная музыкальная премия “Жара Music Awards”. В ходе открытого зрительского голосования были выбраны победители в нескольких десятках номинаций по итогам коронавирусного 2020-го – от классической “Песня года” до экзотической “Online-концерт”, которая стала актуальна только в условиях карантина.
В числе лауреатов в этот вечер стала Светлана Лобода – она получила приз в номинации “Певица года”. Однако певица не смогла присутствовать, так как на днях заболела коронавирусом и находится сейчас дома на самоизоляции. Ожидаемо не с пустыми руками остались рэпер Алишер Моргенштерн и тиктокер Даня Милохин – их имена в 2020 году звучали чаще остальных. Ведущими премии в этом году стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Кстати, между звездами на сцене возник небольшой конфликт (случайный или запланированный): во время объявления очередных номинантов Ольга запнулась, а Ксения не упустила случая иронично предложить свою помощь в чтении карточки.
Филипп Киркоров с детьми – Мартином и Аллой-ВикториейКликните на фото для просмотра галереиПолина ГагаринаДаня Милохин и Ксения Собчак
По красной ковровой дорожке, где гостей объявляла Юлия Барановская, до начала шоу прошлись десятки селебрити, в том числе беременная Юлианна Караулова, певица Кети Топурия, которая недавно стала мамой во второй раз, певица Слава с дочерью Александрой, а также Манижа, которая уже в мае представит Россию на песенном конкурсе “Евровидение”. Также перед фотографами в зрительный зал прошлись: Artik & Asti, Jony, Григорий Лепс, Егор Крид, #2Маши, Мари Краймбрери, Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Zivert, Филипп Киркоров, A’Studio, Manizha, Валерий Меладзе, Анита Цой, Артур Пирожков, Валерия, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Нателла Крапивина, HammAli & Navai, Emin, Даня Милохин, Максим Фадеев, Nyusha, Лариса Долина, Денис Клявер, Ольга Серябкина, Миша Марвин, Виктория Дайнеко, Зара, Юлия Савичева, Катя Лель, Родион Газманов, Согдиана и многие другие.
Все фотографии с красной ковровой дорожки можно посмотреть в нашей галерее.
Егор Крид и НюшаОльга БузоваКети Топурия
Полный список победителей премии “Жара-2021”:
- “Певец года” – Jony
- “Певица года” – Loboda
- “Группа года” – HammAli & Navai
- “Коллаборация года” – Егор Крид feat. Nyusha “Mr. & Mrs. Smith”
- “Песня года” – Zivert “ЯТЛ”
- “Альбом года” – Artik & Asti “7 (part 2)”
- “Прорыв года” – Morgenshtern
- “Digital-проект” – BIG MUSIC QUEST (Velvet music)
- “Трендсеттер года” – Даня Милохин
- “Связь поколений” – Даня Милохин & Николай Басков “Дико тусим”
- “Вне времени” – Tsoy “Позови меня с собой”
- “Саундтрек года” – Анет Сай “Слезы”, ОST “Пацанки”
- “Видео года” – Artik & Asti “Девочка, танцуй!”
- “Мужское видео” – Филипп Киркоров “Романы”
- “Женское видео” – #2Маши “Много кофеина”
- “Интернет-хит” – Rauf & Faik, NILETTO “Если тебе будет грустно”
- “Online-концерт” – МТС Live XR: Дора, Крем Сода, Федук, Пошлая Молли, ЛСП
- “Выбор Cosmopolitan” – Полина Гагарина
- “Артист года” – Zivert
- “За вклад в искусство” – Максим Фадеев
Ксения СобчакЮлианна КарауловаВалерий МеладзеМоргенштернМанижаВалерия и Иосиф ПригожинКликните на фото для просмотра галереи
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