 

СМИ показали видео похищения украинского экс-судьи Чауса

05.04.2021, 18:18, Новости дня
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Вечером 3 апреля молдавское издание Publika обнародовало видео, на котором очевидцы якобы зафиксировали похищение беглого украинского экс-судьи Николая Чауса. 

В сюжете Publika сказано, что Чауса похитили у спортивного комплекса. Там установлены камеры внешнего наблюдения, но в администрации спорткомплекса журналистам сказали, что момент похищения зафиксирован некачественно и не предоставили запись. 

По словам охранника спорткомплекса, Чаус привез туда сына на тренировку. Похищение произошло, когда Чаус покинул территорию комплекса. Еще одна очевидица рассказала СМИ, что похитители были в масках, они насильно затолкали мужчину в белый микроавтобус. 

Видео плохого качества, рассмотреть кого именно затягивают в автомобиль, невозможно. “Сумочка осталась, надо номер записать. Номер запомни!”, – слышно за кадром разговор очевидцев. 

Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. Полиция завела уголовное дело. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая уже покинула территорию Молдовы, перейдя границу с Украиной. Похитители якобы вели переписку на украинском. Одного из подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать. 

Президент Молдовы Майя Санду потребовала от МВД и Службы информации и безопасности немедленных действий “для выяснения этого тревожного исчезновения иностранного гражданина”.

В МВД Молдовы не уточняли, где сейчас находится Чаус. 

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус, подозреваемый в получении $150 тыс., задержан в Кишиневе.

Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции.

24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности.

В декабре 2017 года экстрадицию Чауса в Молдове отложили из-за его апелляции на отказ предоставить политическое убежище.

3 марта молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидается в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда. 

видео

Видео: publika.md


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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