Более 100 тыс. В Индии зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 за сутки

В понедельник, 5 апреля, в Индии сообщили о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, пишет Times of India.

В стране за 24 часа подтвердили 103 558 случаев болезни. Издание отмечает, что это первый раз с начала эпидемии, когда в стране суточное количество новых больных превысило 100 тыс.

Как отмечает Times of India, предыдущий самый высокий показатель заболеваемости в Индии фиксировали в сентябре прошлого года – тогда заболели за сутки почти 98 тыс. человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев болезни – там их подтвердили 12,6 млн, 165 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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