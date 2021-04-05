Руководство “Львовской железной дороги” присвоило 20 млн грн “Укрзалізниці” – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему хищения средств “Укрзалізниці” руководством регионального филиала “Львовская железная дорога”. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, чиновники совместно с подрядчиком присвоили более 20 млн грн. При этом противоправную схему они планировали распространить на другие подразделения “Укрзалізниці”.

Чиновники железной дороги заказывали у одного из заводов на востоке Украины продукцию по ценам, завышенным в три раза.

Оперативники СБУ задокументировали факт передачи через посредников должностным лицам “Львовской железной дороги” части “отката” на общую сумму более 10,5 млн грн.

Во время обысков во Львове, Киеве и Краматорске Донецкой области оперативники изъяли у фигурантов бухгалтерию, подтверждающую ведение противоправной деятельности, компьютерную технику, а также “большую сумму наличных средств сомнительного происхождения”.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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