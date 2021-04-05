 

Ученые: Меню первобытных людей не отличалось от современного

05.04.2021, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Израиля предполагают, что меню первобытных людей не отличалось от предпочтений современного человека. Главным лакомством через миллионы лет остаётся мясо крупного животного.
Эксперты из Тель-Авивского университета проанализировали палеолитическую диету древнего человека, жившего около 2 млн лет назад. Предполагалось, что в то время люди отдавали предпочтение именно растительной пище. В этом случае высокая кислотность желудка была бы крайне неэффективной тратой энергии. Эксперт Мики Бен-Дор считает, что в те времена человек представлял из себя «высшего хищника» и вёл совсем не собирательный образ жизни, а охотился на крупных животных. При этом мясо убитых зверей он употреблял в течение нескольких дней. Именно поэтому организм значительно увеличил свою кислотность, чтобы иметь возможность справиться с вредоносными бактериями, попадающими в тело с пищей.

Ещё одним доказательством новой теории является жир. У хищников, как и у предков человека, он образуется в большом количестве в мелких жировых клетках. В свою очередь у всеядных животных этот процесс происходит иначе. Таким образом учёные утверждают, что любовь человека к мясу объединяет современного человека и его предшественников.

Источник: ekovolga.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.11 / Расстройство желудка можно спутать с коронавирусом

04.12 / Оплот российской нравственности – Личное мнение

04.08 / Мнение: Розовая парковка

01.12 / Коронавирус в России: за сутки выявили 26,4 тысячи новых случаев заражения

21.01 / Меркель захотела помочь России в регистрации “Спутник V” в ЕС

25.11 / После скандала с отпуском: король Виллем-Александр проводит время в зоопарке, королева Максима – на сцене

28.07 / Мнение: На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались

10.08 / Forbes: Россия ускорила разработку беспилотника С-70 «Охотник»

15.07 / Мнение: Когда угомонится Хабаровск?

08.12 / В Челябинске рухнул лифт с женщинами и детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)