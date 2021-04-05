Ученые: Меню первобытных людей не отличалось от современного

Учёные из Израиля предполагают, что меню первобытных людей не отличалось от предпочтений современного человека. Главным лакомством через миллионы лет остаётся мясо крупного животного.

Эксперты из Тель-Авивского университета проанализировали палеолитическую диету древнего человека, жившего около 2 млн лет назад. Предполагалось, что в то время люди отдавали предпочтение именно растительной пище. В этом случае высокая кислотность желудка была бы крайне неэффективной тратой энергии. Эксперт Мики Бен-Дор считает, что в те времена человек представлял из себя «высшего хищника» и вёл совсем не собирательный образ жизни, а охотился на крупных животных. При этом мясо убитых зверей он употреблял в течение нескольких дней. Именно поэтому организм значительно увеличил свою кислотность, чтобы иметь возможность справиться с вредоносными бактериями, попадающими в тело с пищей.

Ещё одним доказательством новой теории является жир. У хищников, как и у предков человека, он образуется в большом количестве в мелких жировых клетках. В свою очередь у всеядных животных этот процесс происходит иначе. Таким образом учёные утверждают, что любовь человека к мясу объединяет современного человека и его предшественников.

Источник: ekovolga.com