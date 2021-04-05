Ученые: Меню первобытных людей не отличалось от современного
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Учёные из Израиля предполагают, что меню первобытных людей не отличалось от предпочтений современного человека. Главным лакомством через миллионы лет остаётся мясо крупного животного.
Эксперты из Тель-Авивского университета проанализировали палеолитическую диету древнего человека, жившего около 2 млн лет назад. Предполагалось, что в то время люди отдавали предпочтение именно растительной пище. В этом случае высокая кислотность желудка была бы крайне неэффективной тратой энергии. Эксперт Мики Бен-Дор считает, что в те времена человек представлял из себя «высшего хищника» и вёл совсем не собирательный образ жизни, а охотился на крупных животных. При этом мясо убитых зверей он употреблял в течение нескольких дней. Именно поэтому организм значительно увеличил свою кислотность, чтобы иметь возможность справиться с вредоносными бактериями, попадающими в тело с пищей.
Ещё одним доказательством новой теории является жир. У хищников, как и у предков человека, он образуется в большом количестве в мелких жировых клетках. В свою очередь у всеядных животных этот процесс происходит иначе. Таким образом учёные утверждают, что любовь человека к мясу объединяет современного человека и его предшественников.
Источник: ekovolga.com
Смотреть комментарии → Комментариев нет