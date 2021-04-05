Балтийский янтарь поможет найти лекарство от неизлечимых болезней

Балтийский янтарь поможет учёным найти лекарство от неизлечимых болезней и бактерий, устойчивых к антибиотикам. Об этом рассказали непосредственно сами исследователи на весеннем собрании Американского химического общества.

Доктор Элизабет Амброуз, являющаяся автором нового исследования, пояснила о полезности балтийского янтаря. Из него люди древности делали ожерелья и даже давали младенцам, которые жевали окаменевшую смолу во время роста первых зубов. Также считалось, что у ископаемого есть противовоспалительные свойства. Несмотря на это, комплексных исследований не проводилось. Элизабет Амброуз и её команда стали первыми, кто обнаружил ряд интересных органических соединений. В их числе палюстровая, абиетиновая и дегидроабиетиновая кислоты. Они способны воздействовать на живые бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Исследования в этой области продолжаются. Учёные уверены, что в балтийском янтаре содержатся и другие активные вещества, которые помогут разработать эффективное лекарство даже от неизлечимых болезней. Это поможет существенно снизить смертность населения, ведь только в США ежегодно около 2,8 млн человек заражаются бактериями, против которых антибиотики бессильны.

Источник: glas.ru