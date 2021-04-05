 

В Псковской области лесную дорогу замостили могильными плитами

05.04.2021, 18:08, Разное
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Жители поселка Ваулино в Псковской области обнаружили, что одна из лесных дорог поблизости от их населенного пункта была выложена фрагментами могильных плит братских могил времен Великой Отечественной войны, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В администрации отчитались, что с кладбища плиты вывезли во время реконструкции захоронений. Причины, по которым они превратились в строительный материал, они назвать не смогли.



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