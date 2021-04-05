 

Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство

05.04.2021, 18:08, Разное
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В начале февраля Генеральная прокуратура Белоруссии предложила внести ряд изменений в статьи Уголовного кодекса об экстремизме. По мнению главы ведомства Андрея Шведа, ответственность должны нести не только организаторы и руководители экстремистских формирований, но и любые участники.

Аналитик заявил, что ужесточение законов объединит общество. Павел Усов уверен: репрессии только укрепят национальный дух. Если власти Белоруссии захотят завоевать умы белорусов, то тогда им придется запретить учить реальную историю Белоруссии и ввести курс “краткая история государства Лукашенко”, считает он.

Усов рассказал, что сегодня в стране можно наблюдать стремительное просвещение общества и формирование нации. Политолог пояснил, что у режима нет смыслового содержания, идей, которые могли бы вдохновить граждан. Аналитик добавил, что режим опирается на “примитивное хамство”.

“Это только подчеркивает полное духовное вырождение режима”, – заключил Усов.

Обстановка в Белоруссии накалилась в августе 2020 года. Сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Они обвинили президента в подтасовке результатов голосования. Глава государства назвал свою победу честной, но признал, что ему могли “нарисовать” один-два процента голосов.



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