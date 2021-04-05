Эксперты заявили о повышенной опасности «британского» штамма SARS-Cov-2 для детей



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В минувшее воскресенье член консультативного совета по COVID-19 в администрации президента США Майкл Остерхольм (Michael Osterholm) сообщил, что страна столкнется с «серьезными проблемами» в борьбе с пандемией до лета. По словам эксперта, «британский» штамм B.1.1.7, который стремительно распространяется в Штатах, легче заражает детей. Остерхольм сослался на данные, полученные из 750 школ Миннесоты, где наблюдается всплеск заболеваемости среди учащихся.

«Во время распространения предыдущих штаммов коронавируса мы не видели, чтобы дети до восьмого класса часто заражались или серьезно болели. И дети не заражали так часто других членов сообщества», — пояснил эксперт, отметив, что новый штамм на 50-100% более заразен и вызывает осложнения примерно в 55% случаев COVID-19.

Ранее с аналогичным заявлением выступила специалист в области детских инфекционных заболеваний, профессор Стамбульского Университета Айпер Сомер (Ayper Somer). По ее словам, в Турции наблюдается значительный рост случаев коронавируса среди детей, который связывают с распространением штамма В.1.1.7.

Сомер отметила, что мутантный штамм поражает детей младше девяти лет, вызывая все больше случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) — тяжелого заболевания, связанным с коронавирусом. Симптомы этого состояния очень похожи на редчайший синдром Кавасаки, вызывающего воспаление в сердце, легких и глазах. Кроме того, «британский» штамм нередко вызывает серьезные осложнения, которые до этого регистрировались преимущественно у взрослых. Например, миокардит — воспаление сердечной мышцы.

«Раньше мы видели случаи заболевания в основном у детей 10, 12, 13 лет, сейчас половина наших пациентов младше девяти лет. У нас есть даже шестимесячный ребенок, который серьезно болеет. Данные из разных стран показывают, что возрастную групп от 0 до 9 лет сейчас следует рассматривать как группу высокого риска», — сообщила Айпер Сомер.

Напомним, первые сообщении о выявлении нового штамма коронавируса B117 появились 19 декабря в Великобритании. В ответ на потенциально опасность многие страны, включая Россию, ввели защитные меры, включая временную отмену полетов в Великобританию. По данным ВОЗ, на сегодняшний день «британский» штамм выявлен в 111 странах, в том числе в России.

Ученые указывают, что в новом штамме необычно большое количество мутаций – 17 – по сравнению с первым штаммом SARS-CoV-2, который был обнаружен в Ухане. Восемь из этих мутаций – на шиповидном белке, который отвечает за инфицирование. Некоторые их них потенциально могут влиять на способность вируса инфицировать людей.