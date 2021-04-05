Заработок игровой студии TiMi Studios составил 10 млрд долларов за 2020 год

Создание новых продуктов для геймеров начало приносить больше прибыли разработчикам в прошлом году, когда весь мир застрял на карантине. Представители игровой студии TiMi Studios заявили, что сумели за 12 месяцев сумели заработать 10 миллиардов американских долларов!

Успеху предприятия сопутствовал правильный выбор вида предлагаемого софта. Как отмечает аналитики, такие игры для мобильных устройств, как Honor of Kings, стали беспроигрышным объектом для инвестиций.

В дальнейшем компания намерена вкладывать заработанные деньги в свое развитие. По мнению специалистов, в недалеком будущем геймеры получат еще более интересные видеоигры. Они, в свою очередь, позволят приумножить капитал.