Обозреватель – пресс-секретарь Зеленского рассказала об «украинском русском языке»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине существует так называемый украинский русский язык и он является частью культурного разнообразия страны. Как передаёт «Обозреватель», Мендель добавила, что РФ не является собственником языка, поэтому Украине давно пора демонополизировать русский язык.



Reuters

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине существует так называемый украинский русский язык, который является также частью культурного разнообразия страны. Как пишет «Обозреватель», Мендель добавила, что русский язык не является монополией и собственностью исключительно России.

«Россия не является монополистом на русский язык. И нам давно пора самим демонополизировать русский. И громко заявить, что на Украине есть украинский русский язык. Украинский же, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока ещё не осознанное состояние. А русский, точнее украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — отметила Мендель.

Она выразила убеждение, что вопрос языка отдельные политики «откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов», особенно в период выборов.

«Спекуляции на тему языка являются лицемерным способом удерживать политических сторонников. От принятого в разгар предвыборной гонки 2019-го закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка», — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Она подчеркнула, что, безусловно, украинский язык должен быть защищён, но в то же время должны быть защищены и граждане — «и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек».

Мендель считает, что некоторые украинцы в своей борьбе за язык якобы порождают в обществе дух ненависти.

«Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших. Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» к диалогу о том, как обществу объединиться и принять друг друга», — добавила Мендель.