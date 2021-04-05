 

Экономист Кушнир высказалась о повышении тарифов ЖКХ на Украине: Придется деньги рисовать, чтобы выжить

05.04.2021, 17:14, Разное
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Специалист описала ситуацию в стране как критическую. По словам Кушнир, уже в ближайшем будущем украинцам грозит масштабное повышение тарифов ЖКХ: цены на электричество вырастут почти в два раза. “Похоже, нам скоро придется деньги рисовать, чтобы выжить”, – заявила она.

Кушнир также раскритиковала церемонию вручения государственных наград многодетным семьям. Экономист подчеркнула, что украинским гражданам сегодня гораздо важнее реальная поддержка от властей. Она назвала такое мероприятие “пиром во время чумы”.

Ранее политолог Михаил Погребинский негативно высказался о деятельности главы Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране находится на грани катастрофы. Также эксперт сообщил об обострении конфликта в Донбассе.

Аналитик Павел Рудяков предупредил о социальном взрыве на Украине. По его мнению, с наступлением теплой погоды на улицы массово выйдут граждане, недовольные повышением тарифов ЖКХ и потерями доходов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает “Украина.ру”.

Напомним, общее количество украинцев, заразившихся COVID-19, составляет 1,7 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 1,3 миллиона человек, умерли 34 тысячи пациентов.



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