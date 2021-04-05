Под Москвой прооперировали новорожденную весом 0,6 килограмма
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Специалисты Щелковского перинатального центра провели уникальную операцию новорожденному ребенку весом 600 граммов, передает “Радио 1”. Продлилось все два часа, после чего девочку выхаживали.
Операция состоялась еще в январе 2020 года. В мае 2021 года ребенка выписали домой, сейчас ее наблюдает педиатр. Сообщается, что ребенок чувствует себя хорошо. За профессионализм медиков поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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