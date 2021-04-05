Под Москвой прооперировали новорожденную весом 0,6 килограмма

Специалисты Щелковского перинатального центра провели уникальную операцию новорожденному ребенку весом 600 граммов, передает “Радио 1”. Продлилось все два часа, после чего девочку выхаживали.

Операция состоялась еще в январе 2020 года. В мае 2021 года ребенка выписали домой, сейчас ее наблюдает педиатр. Сообщается, что ребенок чувствует себя хорошо. За профессионализм медиков поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьев.