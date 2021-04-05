В РФ анонсировали появление цифрового профиля туриста

Ассоциация больших данных (АБД) разрабатывает цифровой профиль туриста и сервис для аналитики действий туристов в регионах, пробный проект могут запустить уже к концу второго квартала 2021 года, рассказали в пресс-службе ассоциации.

«АБД разработает цифровой профиль туриста и сервис для аналитики действий туристов в регионах. С помощью данных от телеком-операторов, банков, компаний-перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами ассоциация сможет определить потребности туристов в том или ином регионе и выявить их нереализованный спрос», – приводит слова пресс-службы РИА «Новости». Уточняется, что пробный проект может быть запущен во втором квартале 2021 года, завершить проект ассоциация планирует в 2022 году. АБД ведет переговоры по внедрению системы с тремя регионами. Стоимость развертывания пилотного проекта составит около 10 миллионов рублей.

В цифровой профиль будут внесены: информация о стране и регионе проживания туриста, его социально-демографические характеристики, его расходы и товары, приобретенные во время туристической поездки, перечень посещенных достопримечательностей и объектов инфраструктуры (кафе, отели и т.д.), а также его интересы и отзывы.

«Ассоциация не будет собирать данные о конкретном человеке, она будет их обезличивать и группировать, составляя информацию о туристических потоках со схожими характеристиками, туристов со схожими интересами, в которых стоило бы построить соответствующую инфраструктуру (фитнес-клубы, бары и т.д.)», – добавили в пресс-службе.

Исполнительный директор АБД Алексей Нейман рассказал, что проект необходимо реализовывать в рамках экспериментально-правового режима.

«Мы хотим вместе с Роскомнадзором определить, данные какой степени анонимизации будут наиболее полезны для аналитики турпотоков, но при этом несут наименьшие риски деанонимизации персональных данных пользователей. Если во время эксперимента возникнут риски нарушения законодательства, мы их сможет оперативно решить вместе с ведомством», – рассказал Нейман. Он также добавил, что это будет коммерческий продукт, доступ к которому могут получить как региональные власти, так и частный бизнес.