 

На Украине захотели перезахоронить генерала Ватутина из могилы в центре Киева

05.04.2021, 16:54, Новости дня
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Украинский институт национальной памяти сообщил о готовности посодействовать в перезахоронении останков советского генерала Николая Ватутина, руководившего операцией по освобождению Киева в ходе Великой Отечественной, сообщил глава института Антон Дробович.

«У меня нет такой информации (о том, что родственники согласились на перезахоронение – прим. ВЗГЛЯД). Если это так, то мы готовы содействовать. Семья Ватутина могла бы обратиться о его перезахоронении, в Киеве есть Лукьяновское военное кладбище. Иначе закон о декоммунизации запрещает трогать могилы», – отметил Дробович в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

В случае если останки генерала будут перезахоронены, киевские власти смогут снести памятник Ватутину, расположенный в центре города по закону о декоммунизации.

Ранее в украинской прессе сообщалось, что семья Ватутина якобы согласилась на перезахоронение при условии, что это сделают с военными почестями.

В феврале 2020 года в Киеве осквернили памятник Ватутину. Вандалы облили памятник зеленой краской, полицейские задерживали 20-летнего подозреваемого.

Монумент Ватутину неоднократно страдал от действий вандалов. В 2017 году украинские националисты в Киеве повесили на него табличку «Палач, уничтоженный украинскими националистами».

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.



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