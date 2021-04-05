 

Стартовал новый тематический месяц конкурса «Большая перемена»

05.04.2021, 16:54, Новости дня
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В сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал новый тематический месяц, посвященный космическим исследованиям и возможностям человека.

Партнером месяца выступает Госкорпорация «Роскосмос». Месяц откроет неделя «Безграничные возможности здоровья», которая пройдет при поддержке ВОД «Волонтеры-медики». В течение недели школьники узнают о том, как справиться с волнением при подготовке к экзаменам, узнают об основах правильного питания и физической подготовки. Также подписчики сообщества примут участие в тематических конкурсах и челленджах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

5 апреля в 16:00 старт неделе «Безграничные возможности здоровья» даст онлайн-лекторий, в котором примет участие психолог и телеведущий канала «Доктор» Андрей Хорс. Он расскажет школьникам о психическом здоровье, реализации собственного потенциала и правилах борьбы со стрессом.

7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 16:00 состоится онлайн-лекторий «Что я должен знать о своем питании?» с участием диетолога, спортивного нутрициолога, преподавателя основ спортивной нутрициологии в сфере фитнеса и здорового образа жизни Алины Лычагиной.

9 апреля в 16:00 о физическом здоровье школьникам расскажет основатель и президент ОФСОО «Федерации Современного мечевого боя России», президент Международной Федерации СМБ, основатель «Академии средневекового фехтования и культуры» Мария Давыдова.

10 апреля в сообществе конкурса пройдет традиционная акция «Добрая суббота». В преддверии 60-летия первого полета человека в космос акция будет посвящена Дню космонавтики.



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