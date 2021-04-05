Холли Берри поделилась новыми фото с возлюбленным, которого скрывала несколько месяцев

54-летняя актриса и “Женщина-кошка” Холли Берри не любит распространяться о своей частной жизни. Но когда дело начинает касаться сильных романтических чувств, то становится практически невозможно устоять от постов с любимым в ленте Instagram. Своего нового бойфренда актриса показывала подписчикам букально по частям. В конце июля прошлого года Холли опубликовала на своей странице снимок двух пар ног – своих и таинственного незнакомца, предположительно, ее бойфренда. В августе в соцсети актрисы появилась аналогичная фотография, только теперь ноги были запечатлены на фоне окна, в котором виднелся рассвет. А уже в августе Холли решила раскрыть интригу: обладатель ног – 51-летний певец и композитор Ван Хант.

На днях актриса наконец-то опубликовала первую полноценную фотосессию с любимым. Она – в красном платье и босиком, он – в экстравагантном костюме, и оба очень счастливые.

О избраннике звезды известно не очень много. Ван родился 8 марта 1970 года в штате Огайо. Он – мультиинструменталист, владеет искусством игры на гитаре, бас-гитаре, клавишах, барабанах и саксофоне. За всю свою музыкальную карьеру выпустил пять альбомов, а в 2006 году удостоился премии “Грэмми” в номинации “Лучшее R&B исполнение дуэтом или группой с вокалом” за кавер-версию песни Family Affair, записанную совместно с Джоном Леджендом.

Напомним, ранее Холли Берри встречалась с манекенщиком Габриэлем Обри, от которого 16 марта 2008 года родила дочь Налу. После расставания Холли познакомилась с Оливье Мартинесом. Пара поженилась в 2013 году – за несколько месяцев до рождения их сына Масео. О разводе Холли и Оливье заявили в конце октября 2015 года. Чуть позже в интервью Холли рассказала о своем состоянии после развода:

Я в порядке, правда. Я продолжаю улыбаться, двигаться вперед и по-настоящему счастлива от того, что нахожусь сейчас здесь. Неважно через какие трудности вам нужно пройти в данный момент, вы должны не унывать, перестать думать о себе и своей жизни и сосредоточить свое внимание на других. Это лучшее средство в любой ситуации, даже если вам очень тяжело и вы вообще не желаете иметь с кем бы то ни было дело.

Затем возлюбленным Холли стал музыкальный продюсер Alex da Kid, настоящее имя которого Александр Грэнт. Он известен по работе с такими музыкантами, как Рианна, Dr. Dre, Эминем и группа Imagine Dragons, и был номинирован на премию Grammy. Холли и Алекса, который младше ее на 16 лет, впервые стали замечать вместе в июле 2017 года. Рассекретить свои отношения они решили осенью, сначала вместе появившись на вечеринке LOVE x Miu Miu, прошедшей в рамках лондонской Недели моды, а затем опубликовав в социальные сети идентичные совместные фотографии с подписью “Мой баланс”. В ноябре пара провела романтический отпуск на острове Бора-Бора во Французской Полинезии, где отметили День Благодарения. Алекс и Холли расстались после 5 месяцев отношений.