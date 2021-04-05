Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Google на 1 млн грн

В Укране на 1 млн грн оштрафовали компанию Google за непредставление в установленный срок информации по требованию Антимонопольного комитета. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба АМКУ.

“Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО “Гугл” не предоставляло комитету затребованную информацию более года. Эта информация была необходима для расследования по заявлению физического лица – предпринимателя относительно блокирования его учетной записи в приложении “Google Мой бизнес”, – отметили в релизе.

В АМКУ заявили, что непредоставление информации в установленный срок сделало невозможным выполнение комитетом возложенных на него задач – полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

В Антимонопольном комитете добавили, что в рамках рассмотрения дела, открытого против Google, ответчик предоставил информацию, это было учтено при определении размера штрафа.

Компания Google пока не прокомментировала заявление АМКУ.

“Google Мой бизнес” – бесплатный сервис для малого и среднего бизнеса, который дает возможность управлять информацией о компании, продукте в поиске Google и на картах Google.

Google – американская транснациональная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

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