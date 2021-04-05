В США женщина нашла $42 тыс. в одежде из секонд-хэнда

Работница благотворительного магазина Оклахомы нашла в пожертвованной одежде $42 тыс. Об этом сообщил 25 марта местный телеканал Oklahoma News.

Андреа Лессинг, сотрудница благотворительного магазина Goodwill в Нормане, штат Оклахома, проверяла одежду, чтобы убедиться, что она подходит для продажи, когда наткнулась на два сложенных вместе свитера. Сначала ей показалось, что в них завернуты книги, но там лежали стопки конвертов, в которых лежали 100-долларовые купюры.

Поначалу сотрудница решила, что деньги поддельные, но они оказались настоящими – $42 тыс. купюрами по $100. Более того, с ними лежали документы, которые помогли разыскать владельца. Фрэнк Холланд, вице-президент сети Goodwill по пожертвованиям, отметил, что хотя деньги в пожертвованной одежде находят регулярно, обычно у сотрудников нет возможности узнать, кому они принадлежат, даже когда они хотят вернуть их владельцам.

В сети магазинов отметили также, что эта находка входит в число самых крупных сумм, которые были найдены в пожертвованной одежде в их компании по всему миру.

Лессинг рассказал телеканалу, что она верит в карму, и знает, “чем может грозить кража этих денег”. Поэтому она вернула деньги владельцам и получила от них вознаграждение – $1 тыс. На эти деньги сотрудница магазина собирается летом устроить вечеринку по случаю дня рождения ее шестилетней дочери.

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