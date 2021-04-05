 

Зеленский: Украина и Катар подписали 13 важных документов и два контракта

05.04.2021, 16:30, Новости дня
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Украина и Катар 5 апреля в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Доху подписали 13 официальных документов и два коммерческих контракта, сообщил Зеленский в Twitter. 

“Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство”, – написал глава государства после встреч с эмиром и премьер-министром Катара.

Радий підписанню 13 важливих документів між * і * , а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність. pic.twitter.com/ByruGGWTZd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

В Facebook Зеленский отметил, что подписанные договоренности открывают возможности для реализации совместных проектов. 

“Подписанные меморандумы касаются привлечения инвестиций в нашу страну, развития аграрного сектора и утверждения Украины как гаранта продовольственной безопасности в мире. Также заключены соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры, о перспективах военно-технического сотрудничества. На будущее мы представили возможности инвестирования в банковский сектор. Договорились и о взаимном признании свидетельств моряка. На очереди – признание национальных водительских удостоверений”, – написал глава государства. 

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Зеленский в ходе встречи с Тамимом бин Хамад Аль Тани заявил, что рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива. 

“Украина имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара”, – сказал Зеленский. Стороны обсудили привлечение инвестиций Катара в Украину, в том числе речь шла об инфраструктурных проектах, концессии портов. 

С премьером Катара президент Украины говорил о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сфере и сфере безопасности, отметили в ОПУ. Также собеседники говорили о взаимодействии стран в контексте подготовки Государства Катар к проведению чемпионата мира по футболу в 2022 году. 

По словам Зеленского, украинские полицейские будут помогать следить за порядком на чемпионате. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2787598344823857

В интервью катарским СМИ Зеленский заявлял, что украинские компании заинтересованы в участии в инфраструктурных проектах в Катаре к чемпионату мира по футболу. 

Президент Украины с женой прибыл в Катар 4 апреля. 

В марте с визитом в Дохе был министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он обсуждал с премьер-министром Катара сотрудничество двух стран в полицейской, экономической и военной сферах в рамках подготовки к подписанию двусторонних соглашений во время предстоящего визита Зеленского.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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