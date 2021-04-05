Эксперты пояснили, как удалить ссылки «на себя» из Google

Не все хотят, чтобы при поиске в Google в ответ на их фамилию и имя система выдавала массу информации личного характера. Но также не многим известно, что удалиться из поисковика можно вполне легальным способом. О нем рассказал старший специалисты Роскачества Сергей Кузьменко.

Необходимо сделать три шага, поясняет эксперт. Во-первых, обратиться в Google с официальным письмом, в котором изложить свое требование не индексировать информацию по запросу вашего имени и фамилии. Во-вторых, обратиться к администратору сайта с просьбой удалить ту же информацию.

Если сообщение носит оскорбительный характер или нарушает вашу приватность, тогда придется сделать третий шаг: обратиться в суд, который наверняка примет вашу сторону.