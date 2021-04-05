 

Эксперты пояснили, как удалить ссылки «на себя» из Google

05.04.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не все хотят, чтобы при поиске в Google в ответ на их фамилию и имя система выдавала массу информации личного характера. Но также не многим известно, что удалиться из поисковика можно вполне легальным способом. О нем рассказал старший специалисты Роскачества Сергей Кузьменко.

Необходимо сделать три шага, поясняет эксперт. Во-первых, обратиться в Google с официальным письмом, в котором изложить свое требование не индексировать информацию по запросу вашего имени и фамилии. Во-вторых, обратиться к администратору сайта с просьбой удалить ту же информацию.

Если сообщение носит оскорбительный характер или нарушает вашу приватность, тогда придется сделать третий шаг: обратиться в суд, который наверняка примет вашу сторону.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / “Для преодоления последствий может понадобиться не 1 млрд грн”. Зеленский обратился к жителям пострадавших от паводка регионов. Видео

30.08 / В Минске начались первые стычки силовиков и протестующих

28.01 / В Полтаве пенсионерка 20 лет собирала свалку выше собственного дома

11.02 / Во Львове органы умершего донора пересадили сразу четырем пациентам

10.02 / Человеческая цивилизация может оказаться не первой на Земле

14.02 / Греф оценил сокращение российской экономики в 2020 году

19.10 / «Пришло время действовать» — французский генерал призвал власть к решительному ответу на очередной теракт

12.10 / Зеленский о мемориале на польской горе Монастыр: Ожидаем восстановления полного списка имен погибших

12.02 / Меркель выступила за продление локдауна, признав его «высокую цену»

22.08 / Ученые вырастили работающую миниатюрную модель человеческого сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)