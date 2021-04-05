 

Старая видеокарта NVIDIA возвратилась на полки магазинов, но цена стала вдвое больше

05.04.2021, 16:26, Новости дня
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Источники сообщают о возобновлении продаж видеокарты Gigabyte GeForce GT 1030. Речь идет о начально уровне устройства, которое ранее признали устаревшим и сняли с производства, говорят эксперты. Напомним, что эта история относится еще к 2019 году! Саму же видеокарту начали производить как эконом-вариант в 2017-м.

Но теперь ситуация на рынке резко изменилась, отмечают специалисты. Острый дефицит видеокарт во всем мире сделал покупателей не очень-то разборчивыми. Так что нет ничего удивительного в том, что старые модели возвращаются.

Упомянутая видеокарта попала в ряд устройств, переживших реинкарнацию. Правда, теперь ее стоимость уже вдвое выше, чем было пару лет назад. В частности, об этом свидетельствует прайс-лист, взятый из CFD.



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