Врач Бессмертный назвал ошибки при подготовке к прививке от COVID-19

Врач-аллерголог и иммунолог Алексей Бессмертный пояснил об ошибках, которые допускаются при подготовке к прививке от COVID-19. Многие пациенты не правильно поняли основные правила.

В последнее время многие считают, что готовиться к прививке от коронавируса необходимо с помощью лекарств. Доктор Алексей Бессмертный считает, что не нужно употреблять противоаллергические, противовоспалительные и гомеопатические средства. Чтобы получить вакцину от COVID-19 достаточно просто прийти к врачу, чтобы тот произвел плановый осмотр. Если все в порядке, то человеку делают укол.

После вакцинации лекарства нужно принимать только в определенных случаях. Вакцина от коронавируса вводится подкожно или же внутримышечно, места укола может болеть. Если возникшие ощущения терпимы, ничего делать не нужно. Когда место, куда была сделана инъекция препарата, сильно болит, то допустим прием обезболивающего. У некоторых проявляется реакция в виде температуры. Высокие показатели необходимо сбивать жаропонижающими препаратами.

Источник: radiosputnik.ria.ru