 

Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления бананов

05.04.2021, 16:22, Разное
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Ученые рассказали, почему полезно каждый день употреблять бананы. В целом этот фрукт оказывает положительное влияние на состояние здоровья человека.
Результаты проведенных исследований показали, что три банана в день способствуют снижению артериального давления. Кроме того, фрукт богат клетчаткой, которая полезна для поддержания сердца. Бананы помогают улучшить общее настроение, поскольку в них содержится магний.
Дефицит данного минерала вызывает раздражительность и беспокойство.

Бананы оказывают на человек спазмолитическое действие. Они помогают не допустить потерю минералов после заболеваний кишечника и менструальные боли.

Регулярное употребление бананов помогает улучшить результаты в спорте. Компоненты, содержащиеся во фрукте, укрепляют мышцы. Результаты исследований показали, что бананы, съеденные каждые 15 минут во время тренировки, являются аналогом высокоуглеводного протеинового коктейля.

Источник: www.freundin.de



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