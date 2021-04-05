Диетолог Дюваль объяснила, почему хлопья на завтрак опасны для здоровья

Диетолог Анжелика Дюваль в рамках интервью объяснила, почему для здоровья опасны хлопья на завтрак. Они быстро получили популярность, поскольку являются вкусными и простыми в приготовлении. Однако сухие завтраки не очень полезны, как кажется на первый взгляд.

Сухие завтраки противопоказаны тем, кто имеет лишний вес, людям с сахарным диабетом, патологиями поджелудочной железы и сердечно-сосудистыми проблемами. Также их не нужно употреблять при сезонной аллергии.

Кукурузные хлопья, подушечки, мюсли, быстрорастворимые каши имеют в составе большое количество сахара. При частом употреблении этот компонент провоцирует набор массы тела. Сухие завтраки быстро усваиваются, а уровень глюкозы в крови повышается. В результате происходит перегрузка поджелудочной железы, которой необходимо выработать инсулин.

У детей сухие завтраки провоцируют развитие кариеса, нарушают микрофлору и еще не до конца сформировавшиеся органы пищеварения. Кроме сахара, в составе присутствует и соль. Этот компонент только провоцирует аппетит и к тому же задерживает жидкость.

На завтрак лучше употреблять цельные злаки, где содержится клетчатка, минералы, витамины группы В. Эти углеводы в умеренном количестве необходимы взрослым и детям.

Источник: www.ridus.ru