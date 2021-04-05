 

В Кемерове пожилая женщина застряла в ванне

05.04.2021, 16:20, Разное
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Необычную спасательную операцию потребовалось устроить спасателям из Кемерова. В экстренные службы обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его 93-летняя мать принимала душ, поскользнулась и упала, передает сайт VSE42.RU. Самостоятельно выбраться из ванны у нее не получилось. Не смог достать родительницу и ее сын. Тогда в дело вмешались профессионалы – пенсионерка была спасена. Обследование показало, что при падении она не пострадала.



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