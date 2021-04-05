 

Названы самые распространенные виды рака в России

05.04.2021, 16:00, Новости дня
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В РФ наиболее распространены колоректальный рак, рак молочной железы, трахеи, легкого, бронхов, желудка и почек, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

Каприн на национальном конгрессе «Человек и лекарство» представил презентацию, в которой привел сведения о заболеваемости от злокачественных новообразований в РФ по данным за 2020 год, передает ТАСС.

Согласно представленной информации, колоректальный рак составил 46,5 случая на 100 тыс. человек населения, молочной железы – 44,6 случая, трахеи, бронхов, легкого – 37,1 случая, желудка – 21,9 случая, почки – 19 случаев, лимфатической и кроветворной ткани – 14,6 случая.

В мире первое место занимает рак молочной железы (58,5), далее идут трахея, бронхи и легкое (28,3) и колоректальный рак (24,8).

Каприн привел сравнительные данные за 2019 год по смертности от рака в РФ и мире. В РФ высока смертность от рака трахеи, бронхов и легкого, колоректального рака, рака желудка, молочной железы и поджелудочной железы.

В мире первое место за раком трахеи, бронхов и легкого, за ними идут молочная железа, колоректальный рак, рак желудка и печени.

«Внимание следует обратить на высокую смертность в РФ от злокачественных новообразований полости рта (6,8 случая на 100 тыс. человек населения). Казалось бы, достаточно видимая локализация, но должен вам сказать, мы встречаемся с большими сложностями. Это связано с огромной сетью частного стоматологического направления, где мы видим большую запущенность видимой локализации. Этим больным осуществляют и прогревание, и лечат их от стоматита, и поэтому мы получаем здесь плохие результаты», – отметил онколог.

В январе Каприн предупреждал, что людям в возрасте от 19 до 39 лет необходимо проходить обследование на онкологию раз в три года.



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