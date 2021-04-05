 

В Кабмине назвали две области, которые могут попасть в “красную” зону адаптивного карантина

05.04.2021, 15:36, Новости дня
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Харьковская и Хмельницкая области могут пополнить список “красных” зон адаптивного карантина. Об этом в программе “Сегодня Утро” на канале “Украина 24” сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“Я думаю, что, наверное, Харьковская и Хмельницкая. Но там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрации. Посмотрим. Я анализирую общедоступные цифры, смотрю по уровню госпитализаций, количеству коек с кислородом, количеству новых заболевших. Думаю, этим двум областям нужно обратить внимание на свои показатели”, – сказал Немчинов.

В то же время, он отметил, что “вопрос общенациональных ограничений сейчас не обсуждается”.

В Украине по состоянию на 5 апреля, согласно индикаторным показателям Минздрава, к “красному” уровню эпидемической опасности относится Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. “Желтая” только Херсонская область, остальные регионы – в “оранжевой” зоне.

По данным ведомства, в Харьковской и Хмельницкой областях превышен уровень госпитализации больных COVID-19 в 60 на 100 тыс. населения – 74,1 и 131,2 соответственно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,75 млн случаев коронавирусной инфекции (10 179 – за последние сутки), скончалось 34 587 пациентов с COVID-19, выздоровело около 1,35 млн человек.

За 4 апреля в Харьковской и Хмельницкой областях подтвердили 1 155 и 439 случаев заболевания COVID-19 соответственно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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