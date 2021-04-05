Общественные организации просят не принимать законопроект, который отнимает у НАПК право контролировать партийные траты

11 общественных организаций призывают Раду отозвать законопроект № 5253 , которым предлагают изменить закон “О политических партиях в Украине” относительно государственного финансирования Об этом пишет общественное движение “Чесно”.

“Представители всех парламентских фракций зарегистрировали поспешно и кулуарно разработанный законопроект, который… уничтожает возможность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции эффективно проверять партийную финансовую отчетность и выявлять ложь в них”, – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что этот законопроект фактически уничтожает контроль за тем, как партии тратят государственные средства. НАПК не сможет выявлять, что партия получила услугу по существенно завышенной или заниженной стоимости, а также не сможет проверять, были ли вообще эти операции.

По мнению общественности, этот законопроект – очередной шаг к ослаблению системы контроля за финансами партий. Отмечается, что ровно год назад депутаты на период карантина в связи с COVID-19 позволили партиям не подавать свою финансовую отчетность и депутаты до сих пор затягивают с его восстановлением, хотя соответствующий законопроект уже более двух месяцев находится на рассмотрении парламента.

Общественные организации призывают Раду и все фракции отозвать законопроект № 5253 и как можно быстрее поддержать законопроект № 4611, который восстанавливает обязанность партий подавать финотчеты.

Заявление поддержали:

движение “Чесно”;

Центр противодействия коррупции;

антикоррупционный штаб;

Институт законодательных идей;

Transparency International Ukraine;

Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC);

Всеукраинское объединение “Автомайдан”;

Общественный совет при НАПК;

StateWatch;

ОО “Платформа Общественный Контроль”;

Центр общественного мониторинга и исследований.

Законопроект № 5253 подали 14 нардепов, среди них – представители руководства всех фракций парламента.

В проекте предлагают запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги. В случае принятия законопроекта ведомство не сможет останавливать госфинансирование политических сил.

НАПК связывает это намерение депутатов со своей результативной работой по контролю над тем, как партии расходуют госфинансирование. Агентство недавно прекратило финансирование трех партий из-за отчетов с недостоверными сведениями.

“Слуге народа” прекратили финансирование за, в частности, подделку документов, “Голосу” – из-за претензий к оформлению сделок и актов выполненных работ, партии “Батьківщина” – также из-за нарушений в отчетах.

“Слуга народа” и “Батьківщина” уже предоставили уточненные отчеты, и их госфинансирование возобновили. “Голос” в январе подал в суд на НАПК, и Окружной административный суд Киева в марте возобновил финансирование партии на время рассмотрения иска.

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