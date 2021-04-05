В Офисе президента создали группу по управлению теневыми потоками, “смотрящим” за фискальным рынком стал экс-милиционер Гмырин – Бутусов

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил в блоге, что в Офисе президента под руководством главы ОПУ Андрея Ермака создали “устойчивую группу по прямому влиянию на теневую экономику под видом “беспощадной борьбы”.

“Для координации силовиков в ОП работает [заместитель главы ОПУ] Олег Татаров, на пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А “смотрящим” по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин”, – написал Бутусов.

По его информации, Гмырин регулярно появляется в Офисе президента, за первые две с половиной недели был там шесть раз, последний – утром 17 марта.

“То есть это не рядовой посетитель, который не занимает никакой государственной должности, а весьма влиятельный человек. В Офисе он ходит солидно, с личным помощником-охранником”, – добавил Бутусов.

Гмырин родился в 1983 году. С 2005 по 2013 годы работал в Министерстве внутренних дел, занимался борьбой с экономической преступностью. В 2015–2017 был помощником главы Фонда госимущества. С 2019 года – доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины.

По данным Бутусова, Ермак руками Гмырина и Татарова расширяет свое влияние, и в ОПУ “продвигают на конкурс” по назначению главы Государственной налоговой службы Александра Кучеренко. Сейчас должность главы ГНС занимает Алексей Любченко, он тоже допущен к участию в конкурсе.

“Старая милицейская гвардия удовлетворяет кадровый и финансовый голод ОП и расширяет зоны своего влияния. Им надо спешить – ведь через несколько месяцев полномочия ГФС закончатся полностью. И надо успеть перепрыгнуть в какие-то другие кресла. Идеально для них – если и Бюро экономической безопасности, и таможня, и налоговая будут в одних руках”, – пишет Бутусов.

Мельник, как сообщало агентство “Интерфакс-Украина”, намерен принимать участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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