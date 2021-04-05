 

Анонсирован выпуск китайского графического процессора Big Island

05.04.2021, 15:32, Новости дня
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Данную новость огласили представители китайской компании Tianshu Zhixin. По их словам, вскоре начнется массовое производство нового графического процессора Big Island.

Это устройство будет изготовляться техпроцессу 7 нм, соответствующему требованиям современности. Как стало известно, производственная линия начнет работать на базе компании TSMC, которая расположена на Тайване.

Ожидается, что новый процессор Big Island будет обладать вдвое большей производительностью по сравнению с теми аналогами, которые сегодня можно найти на рынке. Также разработчик обещает выгодное соотношение спроса и предложения. Однако о ценах пока ничего не сообщается, как и о технических характеристиках устройств.



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