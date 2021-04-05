 

Диетологи рассказали, каких витаминов не хватает человеку весной

05.04.2021, 15:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские диетологи рассказали, каких витаминов не хватает человеку весной и что необходимо сбалансировано питаться в межсезонье. После зимы люди зачастую испытывают дефицит витамина D.
Ранней весной нельзя садиться на жёсткие диеты, поскольку организм после зимнего истощения нуждается в утраченных витаминах и минералах. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, что витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, вот почему в холодное время года его запасы улетучиваются.

Для пополнения организма кальциферолом необходимо есть рыбу 2-3 раза в неделю или восполнять дефицит «солнечного» питательного вещества с помощью биодобавок. Стоит отметить, что витамин D фиксирует кальций в костях, поддерживает нормальную работу головного мозга и центральной нервной системы.

Диетолог Инесса Царькова согласна с коллегой, она подчеркнула, что после осени-зимы необходимо помочь организму восполнить недостающие ресурсы. В этом помогут витамины А и D, которыми славятся морская рыба и куриные яйца. Они поспособствуют нормальному обмену веществ, укрепят кости, а также наполнят организм необходимой энергией и даже замедлят процессы старения.

Для укрепления иммунитета, а также поддержки здоровья мышц и сосудов консультанты по сбалансированному питанию советуют регулярно употреблять сыр, креветки, яйца и жирную рыбу. Эти суперфуды богаты необходимыми витаминами и минералами, которые помогут человеку восстановиться после длительных холодов.

Источник: tvzvezda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / Радиоактивные элементы способствуют обитаемости на каменистых планетах

11.12 / Ученые выяснили, какие животные наиболее чувствительны к SARS-Cov-2

24.06 / Парад Победы в Петербурге

15.03 / Мнение: О неизлечимой болезни Джо Байдена

18.02 / Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Юлия Савичева, Дмитрий Шепелев и другие на премьере фильма “Батя”

24.11 / Мнение: Где батька?!

30.10 / Профессор из Великобритании нашел расположение души в организме

08.02 / Эксперт рассчитал суточную норму шагов для улучшения самочувствия

09.11 / Русскоязычные СМИ Грузии

08.12 / Секретные блоки, украденные с «Самолёта Судного дня» в Таганроге, найдены на одесском Привозе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)