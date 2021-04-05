Диетологи рассказали, каких витаминов не хватает человеку весной

Российские диетологи рассказали, каких витаминов не хватает человеку весной и что необходимо сбалансировано питаться в межсезонье. После зимы люди зачастую испытывают дефицит витамина D.

Ранней весной нельзя садиться на жёсткие диеты, поскольку организм после зимнего истощения нуждается в утраченных витаминах и минералах. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, что витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, вот почему в холодное время года его запасы улетучиваются.

Для пополнения организма кальциферолом необходимо есть рыбу 2-3 раза в неделю или восполнять дефицит «солнечного» питательного вещества с помощью биодобавок. Стоит отметить, что витамин D фиксирует кальций в костях, поддерживает нормальную работу головного мозга и центральной нервной системы.

Диетолог Инесса Царькова согласна с коллегой, она подчеркнула, что после осени-зимы необходимо помочь организму восполнить недостающие ресурсы. В этом помогут витамины А и D, которыми славятся морская рыба и куриные яйца. Они поспособствуют нормальному обмену веществ, укрепят кости, а также наполнят организм необходимой энергией и даже замедлят процессы старения.

Для укрепления иммунитета, а также поддержки здоровья мышц и сосудов консультанты по сбалансированному питанию советуют регулярно употреблять сыр, креветки, яйца и жирную рыбу. Эти суперфуды богаты необходимыми витаминами и минералами, которые помогут человеку восстановиться после длительных холодов.

Источник: tvzvezda.ru