Певица Лолита высказала свое мнение по поводу развода телеповара Ивлева

Лолита, которая стала ведущей программы «ДНК-шоу», высказалась по поводу развода популярного телеповара Константина Ивлева. Этот проект создан для того, чтобы гости могли разобраться в своих семейных проблемах, основываясь на генетических тестах.

Ведущая «ДНК-шоу» пояснила Константину Ивлеву и его новой супруге, которая младше на 18 лет, об их совместимости. Оказалось, что у ведущего «На ножах» были предки мордовской народности, отличающиеся ярким сексуальным темпераментом. С генетической точки зрения, пара отлично подходит друг другу. Лолита отметила, что супруги «притягиваются», назло всем скептикам.

Как отмечает издание «Глобалмск», певица также высказала собственное мнение по поводу развода Константина Ивлева. В Сети много хейта по поводу того, что он расстался с женой, с которой прожил вместе более 30 лет. Поклонники недоумевают, почему телеповар решил официально оформить отношения с молодой журналисткой по имени Валерия. Лолита убеждена, что не стоит продолжать жить с человеком, к которому не испытываешь чувств. Поэтому она полностью поддерживает решение Константина Ивлева кардинально изменить свою жизнь.