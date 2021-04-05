 

Певица Лолита высказала свое мнение по поводу развода телеповара Ивлева

05.04.2021, 15:28, Разное
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Лолита, которая стала ведущей программы «ДНК-шоу», высказалась по поводу развода популярного телеповара Константина Ивлева. Этот проект создан для того, чтобы гости могли разобраться в своих семейных проблемах, основываясь на генетических тестах.
Ведущая «ДНК-шоу» пояснила Константину Ивлеву и его новой супруге, которая младше на 18 лет, об их совместимости. Оказалось, что у ведущего «На ножах» были предки мордовской народности, отличающиеся ярким сексуальным темпераментом. С генетической точки зрения, пара отлично подходит друг другу. Лолита отметила, что супруги «притягиваются», назло всем скептикам.

Как отмечает издание «Глобалмск», певица также высказала собственное мнение по поводу развода Константина Ивлева. В Сети много хейта по поводу того, что он расстался с женой, с которой прожил вместе более 30 лет. Поклонники недоумевают, почему телеповар решил официально оформить отношения с молодой журналисткой по имени Валерия. Лолита убеждена, что не стоит продолжать жить с человеком, к которому не испытываешь чувств. Поэтому она полностью поддерживает решение Константина Ивлева кардинально изменить свою жизнь.



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