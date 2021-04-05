 

Сестра Димы Билана раскрыла секрет своего возвращения в Россию

05.04.2021, 15:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Младшая сестра заслуженного артиста РФ Димы Билана пояснила в эфире телеканала НТВ, что приняла окончательное решение вернуться на родину. Анна Билан связывает свой переезд из США в Россию с глубокой депрессией.
25-летняя Анна Билан училась в Лос-Анджелесе на режиссёрском факультете, звёздный брат оплачивал её учёбу. Казалось бы, всё хорошо, но через 5 лет проживания за пределами родной России, у родственницы певца началась депрессия, она скучала по семье и родному краю.

По словам сестры популярного певца, они с Димой Биланом очень похожи характерами и, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, с ним легко общаться. Сейчас эстрадный артист помогает ей записывать альбом, передаёт ГлобалМСК.ру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Россияне смогут повторно пройти срочную военную службу в армии Союзного государства

02.03 / Как добиться нелюбви

17.02 / 71-летний Михаил Боярский срочно госпитализирован

17.09 / Анна Нетребко заразилась коронавирусом: “Уже пять дней в больнице с пневмонией”

23.12 / Елена Исинбаева готовит для финала «Ледникового периода» сюрприз

22.02 / На свежем воздухе: как москвичи отметят День защитника Отечества

10.10 / Мнение: Послали – иди

12.10 / На кастинг «Холостяка» с Тимати подано рекордное количество заявок

15.09 / В Ижевске осуждён подросток, отказавшийся уступить место в трамвае жене депутата

25.11 / «Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)