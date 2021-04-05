Сестра Димы Билана раскрыла секрет своего возвращения в Россию

Младшая сестра заслуженного артиста РФ Димы Билана пояснила в эфире телеканала НТВ, что приняла окончательное решение вернуться на родину. Анна Билан связывает свой переезд из США в Россию с глубокой депрессией.

25-летняя Анна Билан училась в Лос-Анджелесе на режиссёрском факультете, звёздный брат оплачивал её учёбу. Казалось бы, всё хорошо, но через 5 лет проживания за пределами родной России, у родственницы певца началась депрессия, она скучала по семье и родному краю.

По словам сестры популярного певца, они с Димой Биланом очень похожи характерами и, несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, с ним легко общаться. Сейчас эстрадный артист помогает ей записывать альбом, передаёт ГлобалМСК.ру.