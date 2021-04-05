Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

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05.04.2021, 15:26, Разное
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В марте Владимир Путин сообщил о начале подготовки ежегодного послания Федеральному собранию. Спустя некоторое время председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что российский лидер переписывал свой текст пять раз. Мол, готовится что-то серьезное.

Инсайдеры сообщали, что президент России обратится к парламенту в четверг, 22 апреля, однако эта информация оказалась неверной. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Владимирович огласит послание Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Позже сообщат место, где выступит глава государства, пишет URA.RU.

Последний раз Путин выступал с посланием парламенту в январе прошлого года, сообщает RT. Тогда российский лидер говорил об изменениях в Конституции РФ, демографии и поддержке семей, образовании, здравоохранении, инвестициях и инновациях. Выступление Владимира Владимировича длилось 1 час и 11 минут.

Напомним, ранее в Кремле рассказали о самочувствии Владимира Путина после вакцинации от коронавируса. 68-летний президент России привился компонентом препарата 23 марта 2021 года. Он отказался делать это перед видеокамерами, потому что “не привык обезьянничать”.



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