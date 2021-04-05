Володин предложил перенести отчет правительства в ГД на 12 мая

Вопрос переноса отчета парламентарии обсудят на Совете ГД и назначат другую дату, сообщил Володин.

“Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

До отчета состоятся встречи министров с профильными комитетами Госдумы и главы правительства с фракциями, отметил Володин.

В понедельник, 5 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 апреля. Ранее на эту же дату был назначен отчет правительства в Госдуме.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля 2020 года первый раз отчитывался в ГД о работе правительства. Основной задачей кабмина он назвал рост экономики и доходов граждан.