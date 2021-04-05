 

В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за повторное вождение в пьяном виде

05.04.2021, 15:06, Новости дня
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В Госдуму внесли проект закона, предлагающий увеличить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет лишения свободы, также документ предлагает запрещать таким лицам занимать определенные должности на более длительный срок.

«Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», – цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к проекту.

В записке приводится статистика, свидетельствующая «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 2641 УК и неэффективности действующих санкций».

Срок лишения свободы предлагается увеличить до трех лет взамен установленных сейчас двух, а штраф – повысить от 300 до 500 тыс. рублей вместо действующего диапазона от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, предлагается исключить наказание в виде обязательных работ.

«Также предусматривается увеличение срока дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет взамен установленного до трех лет», – отмечается в записке.

В марте СМИ сообщали, что в правительстве задумались об ужесточении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде.



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