 

Из подземных хранилищ Европы отобран рекордный за десять лет объем газа

05.04.2021, 15:06, Новости дня
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Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в осенне-зимний период 2020-2021 годов был отобран рекордный за десять лет объем газа – 65,6 млрд кубометров, летом Европе потребуется закачать в ПХГ на 57,3% больше газа, чем в прошлом году, информирует Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«На основании данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать, что 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа – 65,6 млрд куб. метров», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Газпром также отмечает, что начавшаяся кампания по заполнению хранилищ обещает стать одной из самых масштабных с 2011 года. «Чтобы восстановить запасы в ПХГ, Европе необходимо закачать на 57,3%, или на 23,9 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем сопоставим с суммарным экспортом газа Газпрома в 2020 году таким крупным потребителям как Франция и Нидерланды», – уточняют в компании.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале, а уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу.



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