29% россиян назвали несправедливым приговор Навальному – опрос

29% россиян считают несправедливым приговор оппозиционеру Алексею Навальному, справедливым – 48%, 23% опрошенных затруднились ответить. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Левада-центра”, проведенного 25 – 31 марта 2021 года.

Чаще других решение суда называли несправедливым молодые люди в возрасте 18 – 24 лет (50%), справедливым – люди старше 55 лет (60%).

Инфографика: levada.ru

Среди тех, кто считает решение суда по делу Навального несправедливым, 61% опрошенных хотели бы, чтобы политика как можно скорее освободили, 30% ответили, что им все равно, 8% не хотели бы, чтобы оппозиционер скорее вышел на свободу.

Инфографика: levada.ru

26% респондентов сообщили, что знают о вынесенном приговоре Навальному, 56% – что-то слышали, а 17% сказали, что впервые узнали об этом от социологов.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Инфографика: levada.ru

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

25 марта жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

“[Президент России Владимир] Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно”, – заявляла она.

Спикер Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не будут реагировать на обращение Навальной. Он сказал, что сейчас, когда Навальный осужден и находится в колонии, “адресатом для таких обращений” является Федеральная служба исполнения наказаний.

Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли “сначала в спине, потом в правой ноге, а теперь с онемением части левой ноги”.

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