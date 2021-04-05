 

“Бедненькая”, ” Почувствуй, как живут 50% людей в России”. Валерия показала, как моет голову водой из ковшика

05.04.2021, 14:42, Новости дня
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Российская певица Валерия 4 апреля в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена в банном халате возле ванны во время мытья головы с помощью ковшика. 

Певица сообщила, что вынуждена была воспользоваться ковшиком, так как у нее отключили холодную воду.

“Пришлось прибегнуть к старинному способу “мытье головы из ковшика”. Нас голыми руками не возьмешь”, – написала артистка.

“Называется, почувствуй, как живут 50% людей в России”, – отреагировали фолловеры.

“Бедненькая”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

“Воду отключили что ли? Ну прям как у нас в глубинке”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Валерия (Алла Перфлова) – российская эстрадная певица, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Артистка замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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