Украинцы не сообщают, что на первичном уровне медпомощи у них берут деньги – Нацслужба здоровья

Украинцы жалуются на вымогательство денег со стороны не всех медиков. Об этом исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил изданию “Сегодня” в интервью, которое было опубликовано 5 апреля.

“Деньги, которые находятся на счетах [медицинских] учреждений, могут и должны быть использованы на повышение зарплат врачей. С повышением уровня оплаты труда медиков уменьшится бремя, которое накладывается на кармане пациента. Пример – первичная медицинская помощь. Сейчас мы не видим обращений, что на первичном уровне медпомощи с пациентов берут деньги. Так же и экстренная помощь”, – сказал он.

Глава НСЗУ не исключил, что подобное может иметь место в упомянутых сферах.

“Зато по другим видам специализированной помощи – онкологической, стационарным услугам – у нас много обращений, хотя деньги [находятся] на счетах учреждений”, – отметил Виленский.

Он проинформировал, что больше всего финансовых остатков находится на счетах центров экстренной помощи.

“Они дополнительно получили средства за помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Но не все из них выполняли требование доплачивать врачам 300%, которые непосредственно работали с ковиднимы больными. Понимаете, если заведение платило врачу 7 тыс. грн и у него появились деньги платить больше, то не скоро руководитель заведения придет к этому. Десятки лет привычка была другой – платить минимальную зарплату. Сейчас медучреждения могут распоряжаться своими средствами и принимать решения об оплате труда. На эти решения может влиять коллектив, внося изменения в коллективный договор. В центрах экстренной помощи на счетах есть 100 млн и более”, – объяснил Виленский.

В ноябре 2020 года в НСЗУ сообщали, что на самые высокие среднемесячные зарплаты в Украине среди медработников были у врачей специализированной медпомощи в Луганской области (10,8 тыс. грн), а самые низкие – в Одесской области (7,3 тыс. грн).

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