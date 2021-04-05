Toyota представила новое купе Toyota GR 86 для Японии и Европы

Японское подразделение Toyota Gazoo Racing представило усовершенствованное купе Toyota GR 86.

Презентация состоялась в рамках онлайн-трансляции. Уже к осени нынешнего года автомобиль поступит в продажу на японском рынке. Известно, что по внешнему виду задействовали многие схожие элементы от другого немецкого купе Subaru BRZ. Однако отличительными особенностями называют установленные шильдики, передний бампер и другие детали.

Напомним, совсем недавно японский автогигант запатентовал на российском рынке обновленную генерацию внедорожника Fortuner, который уже в скором времени поступит в продажу у местных дилеров. Остальные особенности автомобиля пока не называют.