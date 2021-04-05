Mazda подняла цены на кроссовер CX-30 в РФ на 15 – 24 тысяч рублей

Новый кроссовер Mazda CX-30 совсем недавно обновили, тогда как теперь его стоимость в РФ снова увеличили.

В частности, местные дилеры теперь продают компактную модель по цене на 15-24 тысячи рублей дороже, чем ранее. Самая бюджетная модификация кроссовера Mazda CX-30 продается от 1,66 млн рублей. В среднем исполнении ценник увеличился на 18 тысяч рублей и теперь составляет от 1,92 млн рублей.

Кроме того, покупатели смогут приобрести кроссовер Mazda CX-30 в топовой комплектации, которая оценивается в 2,07 млн рублей и предусматривает надбавку в размере 24 тысяч рублей. Что касается остального модельного ряда японского бренда Mazda, то пока никаких удорожаний не замечено.